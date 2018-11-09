Хотел "гопнуть": в Тобольске будут судить восьмиклассника

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-09T10:24:34+03:00

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В Тобольске за грабеж будут судить восьмиклассника. В подъезде пятиэтажного дома рядом с кремлем подросток, применив силу, отобрал у ребенка телефон.

Несовершеннолетний житель одного из сел района, увидев у мальчика телефон, зашел за ним в полдъезд, ударил кулаком в живот и выхватил телефон. Родители пострадавшего оценили ущерб в 4 тысячи рублей. На подростка было заведено уголовное дело на основании ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Однако, есть и другая версия, сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. Подростки сидели на лавочке возле пятиэтажки и один из них предложил "у кого-нибудь что-нибудь отобрать", "кого-нибудь гопнем". Они увидели двух школьников и за одним из них зашли в подъезд. Один спросил у ребенка время, второй схватил телефон и попытался отнять, но ребенок удерживал гаджет, тогда первый ударил его в живот, а второй выхватил телефон и они убежали.

Теперь Тобольский городской суд будет разбираться кто кого бил, и кто у кого что отбирал.