В Тюменской области пьяный тракторист хотел помочь сыну, а попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-09T09:48:23+03:00

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Пьяного тракториста остановили сотрудники ДПС в Ишимском районе. 57-летний мужчина рано утром ехал на тракторе «Т- 40М» по поселку Октябрьское. Полицейские уже во второй раз поймали его нетрезвым за рулем. Нарушитель уже подвергался административному наказанию за совершение аналогичного преступления.

В этот раз при проверке документов от мужчины исходил запах перегара, стражи порядка отправили тракториста на медицинскую экспертизу. Она подтвердила алкогольное опьянение. Сам селянин пояснил, что накануне вечером употреблял спиртное, а утром вспомнил, что должен был помочь сыну на зерноскладе транспортировать зерно для хранения на зиму.

По данному факту возбуждено уголовного дела на основании статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.