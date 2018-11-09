2018-11-09T09:01:08+03:00
Спорт

Сильнейшие танцоры Урала и Сибири выступят на тюменских «Ступенях мастерства - 2018»

В соревнованиях по танцевальному спорту примут участие более 1000 пар в возрасте от 7 до 18 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Сильнейшие танцоры Урала и Сибири выступят на тюменских «Ступенях мастерства - 2018»Сильнейшие танцоры Урала и Сибири выступят на тюменских «Ступенях мастерства - 2018»
Изменить размер текста:

Юные танцоры Тюмени в ближайшие выходные, 10 и 11 ноября, покажут горожанам настоящий танцевальный праздник. В областной столице пройдет первенство города и соревнования по танцевальному спорту «Ступени мастерства - 2018».

На паркет СК «Строймаш» выйдут более 1000 танцевальных пар в возрасте от 7 до 18 лет и старше. Свое мастерство покажут коллективы из Тюмени, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, Пермского и Хабаровского края и республики Удмуртия, передает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

- Участие в соревнованиях примут как начинающие танцоры, так и опытные спортсмены - призёры чемпионатов Уральского и Сибирского федеральных округов и официальных соревнований Федераций танцевального спорта, - сообщила председатель Федерации массового танцевального спорта города Тюмени, руководитель ТСК «Алекса» Александрина Леонтьева.

В этом году в программу соревнования дополнительно включено направление «Адаптивная хореография». В нем выступят учащиеся из 13 тюменских школ.

Добавлена также номинация «Произвольная программа среди ансамблей для начинающих спортсменов», где заявились уже 14 танцевальных коллективов из Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области пьяный тракторист хотел помочь сыну, а попал под уголовную статью
Представителей тюменского бизнеса ждут на конгрессе наставников России
Китайские партнёры отметили высокое качество тюменских продуктов на выставке в Шанхае
Делегация из Тюменской области отправится с бизнес-миссией в Азербайджан
Тюменского лыжника жестоко убили в Удмуртии, повторив кровавый языческий обряд
На всех трассах Тюменской области проходят «Сплошные проверки» автобусов
Акция «Посади дерево»: шесть дворов Тюмени украсили молодыми рябинами и яблонями
Житель Тюмени чуть не лишился автомобиля из-за огромных долгов по штрафам
Тюменцы могут продегустировать напитки и сыры на выставке-презентации «Золотая осень-2018»
Третье поражение: тюменский ХК «Рубин» уступил альметьевскому «Нефтянику»
Волонтёры-медики расскажут тюменцам, как победить «офисный синдром»
Погода 9 ноября в Тюмени: очень холодно
Автомобилистов предупреждают, на севере Тюменской области ухудшилась погода
Разборки на кухне: тюменка разрезала живот сожителю
Глава Тюмени поручил посадить новые деревья вместо незаконно вырубленных тополей
Больному энцефалитом тюменскому школьнику пройти лечение поможет "Ключ к жизни"
Сайты, сбывавшие липовые трудовые, прикрыты по требованию тюменских прокуроров
Отказала в танце: жительнице Тюменской области сломали ребро на вечеринке
В Тюменской области нашли пьяного водителя, сбившего школьницу