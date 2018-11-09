Сильнейшие танцоры Урала и Сибири выступят на тюменских «Ступенях мастерства - 2018»

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-09T09:01:08+03:00

В соревнованиях по танцевальному спорту примут участие более 1000 пар в возрасте от 7 до 18 лет

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Юные танцоры Тюмени в ближайшие выходные, 10 и 11 ноября, покажут горожанам настоящий танцевальный праздник. В областной столице пройдет первенство города и соревнования по танцевальному спорту «Ступени мастерства - 2018».

На паркет СК «Строймаш» выйдут более 1000 танцевальных пар в возрасте от 7 до 18 лет и старше. Свое мастерство покажут коллективы из Тюмени, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, Пермского и Хабаровского края и республики Удмуртия, передает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

- Участие в соревнованиях примут как начинающие танцоры, так и опытные спортсмены - призёры чемпионатов Уральского и Сибирского федеральных округов и официальных соревнований Федераций танцевального спорта, - сообщила председатель Федерации массового танцевального спорта города Тюмени, руководитель ТСК «Алекса» Александрина Леонтьева.

В этом году в программу соревнования дополнительно включено направление «Адаптивная хореография». В нем выступят учащиеся из 13 тюменских школ.

Добавлена также номинация «Произвольная программа среди ансамблей для начинающих спортсменов», где заявились уже 14 танцевальных коллективов из Тюмени.