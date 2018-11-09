Представителей тюменского бизнеса ждут на конгрессе наставников России

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-09T09:03:31+03:00

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В Тюмени пройдет т II открытый Конгресс наставников России по темам: «Наставничество и Производительность труда 2024». На два дня – 15 и 16 ноября в областной центр съедутся представители крупных международных компаний.

В секциях мероприятия примут участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности. В прошлом году Конгресс посетили представители самых крупных компаний из 15 регионов страны. В этом году организаторы ожидают не меньшего количества участников.

Сомодератором дискуссионной панели выступит Андрей Леонидович Ветлужских - депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель федерации профсоюзов Свердловской области, председатель Союза наставников России. Спикером Никита Владимирович Пономаренко, заместитель директора департамента стратегического развития Минэкономразвития РФ.

Целевая аудитория Конгресса – руководители федеральных Министерств, сотрудники Аппарата Полномочного представителя президента России, руководители Правительств регионов России, генеральные ди ректора предприятий и руководители служб персонала, представители учебных центров, корпоративных и технических университетов, производственных объединений и предприятий.

Фото предоставлено Тюменским деловым клубом

В этом году впервые будет вручен Кубок Изотова победителям Конкурса «Лучший пакет нормативных документов по наставничеству среди предприятий и организаций России». Кроме того, впервые в Тюмени состоится «Фестиваль настольных деловых игр», позволяющий прокачать навыки менеджерской эффективности при принятии решений, коммуникативной компетентности в продажах и переговорах, антиманипулирования и стресс-менеджмента.

- Как справедливо подчеркнул Президент РФ, любовь к своей профессии предполагает желание передать свои знания и опыт тем людям, которые будут заниматься ею дальше. Согласна с тем, что настоящий профессионал испытывает радость и гордость, когда в дело, которому он посвятил свою жизнь, приходят молодые активные кадры! Но без качественной системы наставничества сложно ждать быстрых результатов от молодых специалистов. Именно поэтому конгресс, который организуется в Тюмени, так важен. Я призываю всех руководителей найти в своём графике время и присоединиться к нам 16 ноября, - отметила постоянный участник форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Участие уже подтвердили представители крупнейших компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Нижнего Тагила, республики Коми, Алтайского края, Перми, Челябинска, Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, много предприятий из республик Татарстан и Башкортостан, округов Тюменского региона и работа с регионами продолжается.

Фото предоставлено Тюменским деловым клубом

Организаторами конгресса выступают Тюменский деловой клуб при содействии Центральный институт труда (г. Екатеринбург), Уральский Федеральный Университет при поддержке Государственной Думы РФ, Министерство экономического развития РФ, Правительство Тюменская области, Тюменская областная Дума, Агентство стратегических инициатив, Союз «Объединение работодателей Тюменской области», Торгово-промышленная плата Тюменской области.

КУДА ЗВОНИТЬ

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте Конгресса.