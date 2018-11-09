Акция «Посади дерево»: шесть дворов Тюмени украсили молодыми рябинами и яблонями

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-09T07:53:15+03:00

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Благодаря новой акции «Посади дерево» во дворах Тюмени осенью посажены 114 молодых деревьев. Рябины, яблони и тополя появились на шести площадках у жилых домов по ул. Пермякова, 51-53, и ул. Широтной, 110; ул. Сургутской, 4; ул. Метелевской, 2, и ул. Шишкова, 11, 16-а и ул. Широтной, 92, 94, 96, 100, 102, 104.

В высадке деревьев активно участвовали сами жители, специалисты администрации города и управляющих компаний.

Напомним, что в акции «Посади дерево» могут участвовать все жители города. Саженцы будут им предоставлены на основании обращений. Тем, кто хочет украсить свой двор деревьями и кустами, должны обратиться в свою управляющую компанию, а та оформит заявку в администрацию города. Как отметили в департаменте городского хозяйства, акция «Посади дерево» нашла широкую поддержку тюменев и будет продолжена в следующем году.