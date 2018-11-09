Житель Тюмени чуть не лишился автомобиля из-за огромных долгов по штрафам

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-09T07:38:30+03:00

За несколько нарушений ПДД его наказали на 300 тысяч

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Житель Тюмени чуть не лишился автомобиля из-за долгов по штрафам ГИБДД. Общая сумма наказаний за нарушения Правил дорожного движения составила 300 тысяч рублей. Автомобилист никак не хотел их оплачивать и материалы были переданы судебным приставам.

Автомобилиста уведомили о возбуждении исполнительного производства, но мужчина не стал в добровольный срок оплачивать счета. Его вызван на прием в отдел судебных приставов для ознакомления с мерами, которые могут быть применены. Выяснилось также, что у тюменца несколько машин, а к приставу он приехал на автомобиле "Фольксваген". Машина была тут же арестована и отправлена на специализированную стоянку.

Должник, не желая расставаться со своим автомобилем, через несколько дней погасил задолженность в полном объеме, после чего арест на машину был снят, сообщили в пресс-службе областного управления ССП РФ.