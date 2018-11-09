2018-11-09T08:40:12+03:00
Происшествия

Тюменского лыжника жестоко убили в Удмуртии, повторив кровавый языческий обряд

Погибший Руслан Якимов входил в состав сборной Тюменской области и был победителем "Лыжни России"
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителя Удмуртии осудили на 20 лет за убийство тюменского лыжника. Фото со страницы Руслана Якимова vk.comЖителя Удмуртии осудили на 20 лет за убийство тюменского лыжника. Фото со страницы Руслана Якимова vk.com
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В Ижевске вынесен приговор 27-летнему местному жителю, который жестоко убил своего соседа по даче, 19-летнего Руслана Якимова. Руслан был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, учился в Чайковском и еще в сезоне 2016-2017 годов выступал за команду Тюменской области.

Трагедия произошла в еще августе 2017 года. Местный житель насмотрелся жестоких сериалов и решил воплотить их в жизнь, сообщает izh.kp.ru. А именно, повторить обряд «кровавого орла» из телесериала «Викинги» (18+). Это кровавая казнь времён викингов, состоявшая в том, что на спине осуждённого рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев, вытаскивали наружу лёгкие и клали их на плечи.

Сосед криками выманил на улицу Руслана из дачного домика, когда он со своей девушкой пил чай. Напал на него и несколько раз ударил ножом. Руслан сумел спрятаться в доме, но скончался от ран и потери крови.

Ворвавшись в дом, убийца связал девушку и затащил ее в автомобиль, туда же он положил тело погибшего. По пути машина застряла и этот форс-мажор помог девушке сбежать от маньяка. Она же и обратилась в полицию.

- В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Осужденный признан вменяемым. Эксперты установили, что на момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими, - уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии.

Ближайшие 20 лет убийца проведет в колонии строгого режима.

Напомним, что Руслан жил и тренировался в Тюмени после окончания колледжа в Ижевске, где он учился в группе «Олимпийского резерва». После Тюмени переехал в Чайковский, где поступил на физкультурный факультет и успел окончить два курса.

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