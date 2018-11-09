Тюменского лыжника жестоко убили в Удмуртии, повторив кровавый языческий обряд

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-09T08:40:12+03:00

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В Ижевске вынесен приговор 27-летнему местному жителю, который жестоко убил своего соседа по даче, 19-летнего Руслана Якимова. Руслан был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, учился в Чайковском и еще в сезоне 2016-2017 годов выступал за команду Тюменской области.

Трагедия произошла в еще августе 2017 года. Местный житель насмотрелся жестоких сериалов и решил воплотить их в жизнь, сообщает izh.kp.ru. А именно, повторить обряд «кровавого орла» из телесериала «Викинги» (18+). Это кровавая казнь времён викингов, состоявшая в том, что на спине осуждённого рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев, вытаскивали наружу лёгкие и клали их на плечи.

Сосед криками выманил на улицу Руслана из дачного домика, когда он со своей девушкой пил чай. Напал на него и несколько раз ударил ножом. Руслан сумел спрятаться в доме, но скончался от ран и потери крови.

Ворвавшись в дом, убийца связал девушку и затащил ее в автомобиль, туда же он положил тело погибшего. По пути машина застряла и этот форс-мажор помог девушке сбежать от маньяка. Она же и обратилась в полицию.

- В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Осужденный признан вменяемым. Эксперты установили, что на момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими, - уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии.

Ближайшие 20 лет убийца проведет в колонии строгого режима.

Напомним, что Руслан жил и тренировался в Тюмени после окончания колледжа в Ижевске, где он учился в группе «Олимпийского резерва». После Тюмени переехал в Чайковский, где поступил на физкультурный факультет и успел окончить два курса.