Третье поражение: тюменский ХК «Рубин» уступил альметьевскому «Нефтянику»

СЕГОДНЯ 05:51 2018-11-09T05:53:57+03:00

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Тюменский ХК «Рубин» в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги уступил альметьевскому клубу «Нефтяник». Встреча завершилась со счетом 1:5. Четыре из пяти шайб тюменцы пропустили в меньшинстве. Причём, первую – в формате «3 на 5».

Главный тренер «Рубина» Михаил Звягин после игры поздравил соперников с заслуженной победой, отметив, что тюменцы боролись до последнего.

- При счете 1:3 у нас был хороший шанс зацепиться за игру, к сожалению, играя 5 на 3 и 5 на 4, не смогли этим шансом воспользоваться. Движение у команды было неплохим, ребята старались, в конце пошли вперед довольно активно и моменты были. Но фортуна от нас сегодня отвернулась, - добавил Звягин.

В итоге «Рубин» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, а альметьевская дружина - седьмое.

Отметим, что это уже третье поражение подряд. До этого у тюменского клуба было 16 побед!

Следующая игра тюменцев состоится 12 ноября, рубиновцам предстоит встретиться с казанским «Барсом».