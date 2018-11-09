2018-11-09T03:42:11+03:00
Общество

Погода 9 ноября в Тюмени: очень холодно

День будет ветреным и пасмурным
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 9 ноября в Тюмени: очень холодноПогода 9 ноября в Тюмени: очень холодноФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 9 ноября, в Тюменской области будет холодной. В регионе продолжается понижение температуры. Ночью столбики термометров опускались до -13, -18 градусов, в при прояснении до -23. Днем они поднимутся до отметок -9 -14, местами возмоджно до -19.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день ожидается пасмурным, но без осадков, максимальная температура воздуха дгнм -8 градусов, утром и вечером -11. Северо-западный ветер 4-10 м/с.

В Тобольске -14 и небольшой снег. В Ишиме -10 и тоже небольшие осадки.

В народном календаре день назван Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Считалось, что за выполнение обета Параскева могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям. Если же в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.

9 ноября отмечаются также Всемирный день качества, Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный день антиядерных акций и Всемирный день юзабилити.

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