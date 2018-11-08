Автомобилистов предупреждают, на севере Тюменской области ухудшилась погода
О резком ухудшении погодных и дорожных условий на севере Тюменской области предупреждает автомобилистов Госавтоинспекция. В Уватском и Тобольском районах идет снег, на проезжей части скользко, возможны гололедные явления.
Водителей, следующих по федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансйск призывают быть предельно осторожными.
- Выезжая в дальний путь, водители не всегда готовы к тому, что через несколько часов климатические условия могут резко измениться. В настоящее время наряды ДПС несут службу на федеральной трассе в обычном режиме, в случае осложнения обстановки, готовы перейти на усиленный вариант несения службы, - сообщили в ГИБДД региона.
Автоинспекторы настоятельно рекомендуют всем, кто направляется в северные округа, выезжать только на зимней резине, важно также проверить техническое состояние автомобиля, запасти теплую одежду и обувь.