2018-11-08T15:45:12+03:00
Происшествия

Разборки на кухне: тюменка разрезала живот сожителю

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ударом ножа в живот закончилась семейная разборка в одном из домов Тюмени. 50-летняя пьяная женщина с горяча пырнула в живот своему 34-летнему сожителю. Мужчину в тяжелом состоянии каретой скорой помощи доставили в больницу.

На место происшествия тут же выехали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. Выяснилось, что сожители, проживающие вместе около 11 лет, часто конфликтовали. В этот раз пара во время очередного распития алкоголя вновь поссорилась из-за бытовых разногласий. Конфликт проходил на кухне и супруга, схватив нож, ударила мужчину.

Виновница происшествия тутже во всем призналась полицейским. На нее заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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