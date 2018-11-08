Разборки на кухне: тюменка разрезала живот сожителю

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-08T15:45:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Ударом ножа в живот закончилась семейная разборка в одном из домов Тюмени. 50-летняя пьяная женщина с горяча пырнула в живот своему 34-летнему сожителю. Мужчину в тяжелом состоянии каретой скорой помощи доставили в больницу.

На место происшествия тут же выехали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. Выяснилось, что сожители, проживающие вместе около 11 лет, часто конфликтовали. В этот раз пара во время очередного распития алкоголя вновь поссорилась из-за бытовых разногласий. Конфликт проходил на кухне и супруга, схватив нож, ударила мужчину.

Виновница происшествия тутже во всем призналась полицейским. На нее заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе городского УМВД.