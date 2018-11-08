2018-11-08T15:24:53+03:00
Общество

Глава Тюмени поручил посадить новые деревья вместо незаконно вырубленных тополей

От организации потребовали возместить все убытки от самовольных действий
Маргарита КАЛИНКИНА
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Вместо незаконно вырубленных тополей по улице Республики, 211 в Тюмени будут высажены новые деревья в 2019 году. Нарушенное благоустройство будет восстановлено. Такое решение принято главой Тюмени Русланом Кухаруком. Он дал поручение внести изменения в соответствующие документы и предусмотреть высадку зеленых насаждений.

С организацией, которая нарушила свои обязательства на использование территории и спилила 25 тополей бальзамических, договор будет расторгнут. Специалистам администрации города будут контролировать, чтобы даггая компания не вела никакие строительные работы. Мало того, виновные привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Власти города также оценили ущерб от незаконных действий более чем в 3 млн. рублей. Предприятию направлена претензия с предложением добровольно возместить ущерб, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, подрядчик должен был срубить 14 больных стволов, но вместо этого спилил 39 деревьев.

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