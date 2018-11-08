14 сайтов, торговавших поддельными документами, заблокированы по требованию тюменских прокуроров

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-08T14:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Четырнадцать сайтов, торговавших поддельными дипломами, трудовыми книжками, медсправками и полисами ОСАГО заблокированы на основании исков Ялуторовской прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства выявили их в ходе мониторинга интернета.

Дельцы гарантировали изготовление фальшивок в кратчайшие сроки и по приемлемой цене, поэтому клиенты у этих ресурсов всегда были.

Несколько ресурсов готовы были на заказ сделать фальшивые водительские удостоверения любых категорий, в том числе дубликаты прав или, так называемое, «зеркало. Кроме того, предлагался широкий выбор поддельных медицинских справок, в том числе и для предоставления в ГИБДД. Еще один сайт предлагал к продаже поддельные дипломы столичных вузов.

Некоторые ресурсы предлагали фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки для получения кредита в банке. Еще один ресурс занимался продажей поддельных полисов ОСАГО, в том числе оптовой. Кроме того, призывал всех желающих присоединиться и стать партнером в противоправной деятельности.

В связи с этим Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные иски о признании данной информации запрещенной к распространению в России. В итоге все требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.