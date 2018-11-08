2018-11-08T15:02:08+03:00
Общество

Больному энцефалитом тюменскому школьнику пройти лечение поможет "Ключ к жизни"

С родственниками ребенка уже связались представители благотворительного фонда
Марина АНТОНОВА
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Руководство Новотарманской средней школы в Тюменском районе обратились к односельчанам с просьбой о помощи.

«С одним из учеников, 15-летним Александром Ярковым, случилась беда. Летом его укусил клещ, который оказался заражённым вирусом энцефалита. Теперь Саша парализован и ему требуется помощь», - сообщается в паблике школы в соцсети "ВКонтакте".

Есть все шансы, что Саша восстановится. Клинический институт мозга в Екатеринбурге готов обследовать школьника и, возможно, затем взять на реабилитацию. Но, чтобы доставить подростка в клинику, нужны деньги, которых, к сожалению, у родителей Саши нет.

«Мама Саши, Яркова Виктория Владимировна, обратилась к нам за помощью. 2 недели в Клиническом институте мозга стоят 200 тысяч рублей. Давайте поможем Саше и его родителям!», - предложили педагоги родителям учеников.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, ситуация с Сашей Ярковым находится на контроле. Необходимая и возможная помощь ребенку будет обеспечена. Мальчик лечился в ОКБ №1. Ему уже предоставлена путёвка на курс реабилитации в Областном реабилитационном центре «Родник».

- Накануне департаменту здравоохранения стало известно о положительном ответе из Центра в Екатеринбурге, который готов оказать помощь за счет ОМС в течение двух недель. Вторые две недели ему будут оплачены из благотворительного фонда «Ключ к жизни». С родственниками уже связались представители фонда, - сообщила «Комсомольской правде - Тюмень» пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

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