2018-11-08T14:41:43+03:00
Происшествия

Отказала в танце: жительнице Тюменской области сломали ребро на вечеринке

Гости устроили потасовку во время проводов в армию
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительницу села Омутинское в Тюменской области избил односельчанин за то, что она не хотела с ним танцевать. Женщину с множественными тяжелыми травмами, перелом ребра и повреждением легкого доставили в больницу.

Инцидент произошел во время проводов в армию. Конфликт произошел между гостями. Возмущенный мужчина накинулся на женщину с кулаками и несколько раз ударил ее по голове и телу. Пострадавшая была госпитализирована.

38-летний драчун задержан. В отделе полиции он во всем признался. На него заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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