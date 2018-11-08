2018-11-08T14:05:46+03:00
Происшествия

В Тюменской области нашли пьяного водителя, сбившего школьницу

Мужчина попытался скрыть ДТП и отвез ребенка домой
Маргарита КАЛИНКИНА
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Водителю из Викуловоского района грозит уголовное наказание. Мужчина совершил наезд на ребенка, а пытаясь избежать наказания, просто отвез школьницу домой. Позже выяснилось, что у девочки перелом ноги.

Авария произошла в селе Каргалы. Девочка шла из школы, когда на нее наехал водитель на автомобиле ВАЗ-2115. Родители пострадавшей обратились в больницу и полицию. Подозреваемый в наезде был задержан. Экспертиза установила, что автомобилист был за рулем пьяным.

Установлено также, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. На 32-летнего мужчину было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Теперь ему грозит лишение свободы до 4 лет.

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