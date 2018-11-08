Двое тюменцев, повторно севшие за руль пьяными, предстанут перед судом
На тюменских дорогах за минувшие сутки автоинспекторы повторно остановили двух пьяных водителей. Оба управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.
Один из них бы л за рулем «Мазды-6». 24-летний житель села Шатрова оказался без водительского удостоверения. При общении с ним полицейские решили отправить автомобилиста на медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина в состоянии наркотического опьянения. При обыске в бардачке иномарки оказалось около 3 граммов синтетического наркотика. На водителя заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств».
В эти же сутки инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Лексус» под управлением 46-летнего тюменца. Мужчина тоже оказался без прав, а освидетельствование показало, что он в алкогольном опьянении.
При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что оба водителя уже наказывались за езду подшофе. Теперь в отношении них возбуждены уголовные дела на основании статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тюменцам грозит лишение свободы до 2 лет.