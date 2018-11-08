Двое тюменцев, повторно севшие за руль пьяными, предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-08T14:16:07+03:00

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На тюменских дорогах за минувшие сутки автоинспекторы повторно остановили двух пьяных водителей. Оба управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.

Один из них бы л за рулем «Мазды-6». 24-летний житель села Шатрова оказался без водительского удостоверения. При общении с ним полицейские решили отправить автомобилиста на медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина в состоянии наркотического опьянения. При обыске в бардачке иномарки оказалось около 3 граммов синтетического наркотика. На водителя заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств».

В эти же сутки инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Лексус» под управлением 46-летнего тюменца. Мужчина тоже оказался без прав, а освидетельствование показало, что он в алкогольном опьянении.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что оба водителя уже наказывались за езду подшофе. Теперь в отношении них возбуждены уголовные дела на основании статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тюменцам грозит лишение свободы до 2 лет.