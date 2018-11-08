2018-11-08T12:26:15+03:00
Экономика

АО «Транснефть–Сибирь» выпустил мальков осетра сибирского в Иртыш

Поделиться:
АО «Транснефть–Сибирь» выпустил мальков осетра сибирского в ИртышАО «Транснефть–Сибирь» выпустил мальков осетра сибирского в Иртыш
Изменить размер текста:

АО «ТранснефтьСибирь» в октябре 2018 года осуществило выпуск 15,8 тысяч мальков осетра сибирского в реку Иртыш на территории Тюменской области. Экологическая акция проведена в соответствии с программой возмещения возможного воздействия на природную среду, действующей в АО «Транснефть – Сибирь».

На реализацию данного мероприятия было направлено около 1,5 млн рублей. Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в рамках проводимой реконструкции производственных объектов в зоне ответственности всех управлений магистральных нефтепроводов (УМН) АО «Транснефть – Сибирь».

Выпуск водных биоресурсов осуществлялся в рамках договора с Нижне-Обским филиалом Федерального Государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранности водных биологических ресурсов». Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО «Транснефть», они направлены на уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на репродуктивность рыб и поддержание их видового разнообразия.

Всего в 2018 году АО «Транснефть – Сибирь» выпустило в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района 1,9 млн. мальков пеляди, стерляди и осетра на общую сумму более 17 млн. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Тюмени поручил посадить новые деревья вместо незаконно вырубленных тополей
Больному энцефалитом тюменскому школьнику пройти лечение поможет "Ключ к жизни"
14 сайтов, торговавших поддельными документами, заблокированы по требованию тюменских прокуроров
Отказала в танце: жительнице Тюменской области сломали ребро на вечеринке
В Тюменской области нашли пьяного водителя, сбившего школьницу
Двое тюменцев, повторно севшие за руль пьяными, предстанут перед судом
Дом и земля арестованы: в тюменском лесу поймали двух черных лесорубов
Тюменцам рассказали, как избавиться от профессиональных стрессов
В тюменской больнице для осужденных пациентам разрешили гулять каждый день
На фестиваль импровизации в Тюмень приедут 17 команд со всей страны
В Тюменской области создают передвижной детский технопарк
Жительница Ишима нарвалась на мошенников, покупая лекарства в интернете
Под Тобольском выпущено около 142 тысяч молодых осетров в реку Иртыш
Тюменцы выступают за присвоение "Рощино" имени земляка-химика
Смертельный таран: в Тюмени ночью «Хонда» врезалась в грузовик
Эксперт Московской биржи расскажет тюменцам, как увеличить доходность сбережений
В Тюмени нормативы ГТО сдают даже заключенные
Тюменцев приглашают на третий турнир кубика Рубика
В Тюменской области открывают Прямую линию о государственной регистрации арестов
Погода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолодание
Тюменские журналисты принимают участие в Международном медиафоруме «Диалог культур»
Тюменцы задолжали ресурсным организациям почти 2 млрд рублей
В Тюмени таксист прихватил кошелек рассеянного пассажира
Ишимская компания заплатит за опасные отходы