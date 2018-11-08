АО «Транснефть–Сибирь» выпустил мальков осетра сибирского в Иртыш

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-08T12:26:15+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» в октябре 2018 года осуществило выпуск 15,8 тысяч мальков осетра сибирского в реку Иртыш на территории Тюменской области. Экологическая акция проведена в соответствии с программой возмещения возможного воздействия на природную среду, действующей в АО «Транснефть – Сибирь».

На реализацию данного мероприятия было направлено около 1,5 млн рублей. Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в рамках проводимой реконструкции производственных объектов в зоне ответственности всех управлений магистральных нефтепроводов (УМН) АО «Транснефть – Сибирь».

Выпуск водных биоресурсов осуществлялся в рамках договора с Нижне-Обским филиалом Федерального Государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранности водных биологических ресурсов». Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО «Транснефть», они направлены на уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на репродуктивность рыб и поддержание их видового разнообразия.

Всего в 2018 году АО «Транснефть – Сибирь» выпустило в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района 1,9 млн. мальков пеляди, стерляди и осетра на общую сумму более 17 млн. рублей.