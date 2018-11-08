Тюменцам рассказали, как избавиться от профессиональных стрессов

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-08T12:23:33+03:00

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Как справляться с профессиональными стрессами обсудили представители бизнес-сообщества Тюменской области. Предприниматели и руководители самого разного уровня встретились в медицинском центре «Главное здоровье» на очередной «Деловой гостиной», которую организовал Тюменский деловой клуб.

Фото НП «Тюменский деловой Клуб»

Так, главврач центра и к.м.н Аурика Бурмасова представила уникальный лечебно-диагностический комплекс ANTI-EGE – симбиоз новейших технологий и проверенных методик по оздоровлению и омоложению организма. Врачи также разработали программу «Перезагрузка» по функциональной и психологической экспресс-диагностике организма. Программа содержит процедуры по реабилитации и восстановлению, с применением индукционных частотно-волновых программ для нормализации функции нервной системы, и авторских BioACP-массажных методик с индивидуально подобранной смесью эфирных масел. В конце программы проводится консультация врача и психотерапевтический сеанс по профилактике возможных нарушений.

В области ANTI-EGE – технологии в клинике проводят также ДНК-тестирование, которое выявляет не только имеющиеся отклонения и заболевания, но и начальные функциональные нарушения, возможную причину изменений и предрасположенность к заболеваниям.

- Всем, кто выбирает путь к омоложению и оздоровлению, мы проводим функциональное обследование, на основании которого подбирается персональная терапия с коррекцией выявленных нарушений. Это помогает настроить клетки и органы на более эффективную и продуктивную жизнедеятельность. Закрепить результаты можно профилактическими домашними процедурами, - пояснила Аурика Владимировна.

- Когда уже немало пожил и накопил болезненных изменений в организме, то очень важна точная диагностика. В МЦ «Главное здоровье» предлагает новые технологии анализа и лечения недугов, строя это вмешательство на генетическом, психологическом и, в том числе на ароматическом уровне. Это, как минимум, интересно попробовать. Ведь известно, что всё болезни от нервов и наш организм может их вылечить сам. Главное, как его на это спровоцировать, – прокомментировал услышанное Председатель Наблюдательного Совета НП «Тюменский деловой Клуб»Сергей Шатохин.

Генеральный директор Делового клуба Мария Шатохина пригласила участников на ближайшие партнерские мероприятия. 15 – 16 ноября в Тюмени пройдет Второй открытый конгресс наставников России, 13 ноября состоится RETAIL-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019», 14 ноября Тюменский филиал «Русская школа управления» проведет обучающий семинар признанного эксперта, одного из лучших российских бизнес-тренеров по управлению персоналом Натальи Самоукиной (Москва) на тему: «Теория поколений и управление разновозрастной командой». Партнер ТДК – Сергей Фирцев, директор Тюменского дома фотографий рассказал участникам Партнерства о возможном участии и сотрудничестве в региональном этапе всероссийского фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0». Учредителем проекта выступает «Форум доноров». Полина Гаранина, директор КА «Пионер» рассказала коллегам о предстоящем Большом благотворительном турнире за I Зимний кубок #MassOnClub который пройдет в начале декабря.

Подробная информация о клубных мероприятиях по тел.: (3452) 521 – 449, e-mail: nptdk@mail.ru.