2018-11-08T11:48:12+03:00
Общество

В тюменской больнице для осужденных пациентам разрешили гулять каждый день

Ослабить режим пребывания больных потребовала прокуратура
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пациентам областной больницы для осужденных в Тюмени разрешат гулять каждый день и пользоваться личными вещами. Режим пребывания больных в лечебном учреждении проверила областная прокуратура и кроме этих нарушений выявила также нарушения в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, а также в организации питания больных.

Проверка в больнице прошла с учетом размещенной в интернете информации о нарушении прав осужденных. В ведомственной больнице сейчас проходят обследование и лечатся 81 осужденный. Прокуратура потребовала от врио начальника областного управления ФСИН России устраненить все нарушения и наказать виновных.

Помимо проверки работники прокуратуры провели личный прием осужденных, на который явились 11 человек. Обращения касались оформления инвалидности и пенсий, возможности освобождения от наказания в связи с тяжелым заболеванием. Жалоб о применении к осужденным сотрудниками лечебно-профилактического учреждения насилия не поступило, отметили в надзорном ведомстве.

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