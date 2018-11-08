На фестиваль импровизации в Тюмень приедут 17 команд со всей страны

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-08T11:25:01+03:00

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Всероссийский фестиваль импровизации Theater Games 2.0 стартует в Тюмени уже завтра, 9 ноября. В МТЦ «Космос» 17 команд со всей страны будут выяснять, кто из них самый смешной. На открытии фестиваля 9 ноября выступит московская команда Total Nutz, а на гала-концерте 11 ноября зрители увидят самые удачные баттлы артистов. Выбирать победителя фестиваля будут сами зрители.

— Все участники очень разные. Например, есть ребята из Москвы, которые занимаются только песенной импровизацией. Есть тюменская команда с участниками от 13 лет. Мы не ограничиваем участников ни в форматах, ни в возрасте. Кстати, фестиваль в том формате, в каком он есть сейчас, мы проводим в Тюмени в последний раз, — отметил руководитель театра импровизации BreakFastBand Олег Вешкурцев.

Участников фестиваля и всех желающих ждут также мастер-классы по импровизации от Александра Микерова — единственного импровизатора в России, который учился в трёх основных импров-школах США: Upright Citizen Brigade в Нью-Йорке, The Second City и IO Chicago в Чикаго, и Серафима Фарботко — официального ведущего клуба «Трансформатор» и команды Total Nutz, сценариста, эксперта по фристайл-речитативу и генерации рифм на ходу. Регистрация на мастер-классы в группе фестиваля во «Вконтакте».

Гала-концерт фестиваля импровизации Theater Games 2.0 пройдет 11 ноября в 19:00 в «Космосе». На нем сразятся команды, которые пройдут отборочный турнир.