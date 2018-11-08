2018-11-08T10:03:58+03:00
Происшествия

Жительница Ишима нарвалась на мошенников, покупая лекарства в интернете

Теперь злоумышленников ищут полицейские
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Ишима стала жертвой мошенников, которые побещали женщине вернуть деньги за приобретенное контрафактное лекарство.

Ишимка покупала препараты через интернет, а чуть позже ей позвонил неизвестный, представился следователем из Москвы и сообщил о том, что товар является контрафактным. Он также пояснил, что за липовые лекарства полагается возврат денег, но для этого нужно оплатить государственную пошлину в размере 5000 рублей. Пострадавшая перевела указанную сумму через интернет. В течение месяца она ждала информации о компенсации, а потом поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливается личность преступника, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские призывают граждан быть бдительными при любых контактах с незнакомыми людьми и не переводить деньги по неизвестным координатам.

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