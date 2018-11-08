Жительница Ишима нарвалась на мошенников, покупая лекарства в интернете
Жительница Ишима стала жертвой мошенников, которые побещали женщине вернуть деньги за приобретенное контрафактное лекарство.
Ишимка покупала препараты через интернет, а чуть позже ей позвонил неизвестный, представился следователем из Москвы и сообщил о том, что товар является контрафактным. Он также пояснил, что за липовые лекарства полагается возврат денег, но для этого нужно оплатить государственную пошлину в размере 5000 рублей. Пострадавшая перевела указанную сумму через интернет. В течение месяца она ждала информации о компенсации, а потом поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливается личность преступника, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Полицейские призывают граждан быть бдительными при любых контактах с незнакомыми людьми и не переводить деньги по неизвестным координатам.