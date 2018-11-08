Под Тобольском выпущено около 142 тысяч молодых осетров в реку Иртыш

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-08T09:54:40+03:00

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В реку Иртыш под Тобольском выпущено порядка 142 тысяч особей сибирского осетра. Работы проведены в рамках плана по сохранению биоразнообразия Иртыша. Напомним, летом 2017 года в реку было выпущено более 20 тысяч особей осетра.

Молодь выращена в выростных прудах Абалакского экспериментального рыборазводного завода (ЭРЗ) Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Выпуск осуществлялся с в присутствии государственной комиссии Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В выростных прудах используется вода из реки Иртыш, поэтому мальки, кроме адаптированности к температурному режиму, приспособлены к гидрохимии Иртыша. От прудов в реку уложены две ветки водовода и построена объездная дорога вблизи железнодорожной станции Денисовка. Прямой выпуск молоди позволяет избежать потерь от транспортировки. Еще один положительный момент - при установившихся низких температурах значительно снижается активность хищных пород рыб, что позволит молоди осетра более спокойно добраться до зимовальных ям. Все это, по мнению ихтиологов, позволяет надеяться на хороший результат.

Финнасировала работы компания СИБУР, котороая возводит в Тобольске комплекс «ЗапСибНефтехим». В соответствии с законодательством РФ, проведение работ по возобновлению водных биологических ресурсов - обязательное условие природоохранной деятельности.