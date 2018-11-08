Тюменцы выступают за присвоение "Рощино" имени земляка-химика
Более трети тюменцев считают, что аэропорту Рощино лучше всего подойдет имя химика Дмитрия Менделеева. За такое название выссказались 37% из почти 10 тысяч респондентов соцопроса, который состоялся в соцсетях и СМИ. Его проводило рейтинговое агентство «Сибирь».
Тюменцы считают, что имя великого ученого позволит напомнить всему миру о том, что Менделеев родом из Тюменской области.
Этот вариант поддержал и экс-губернатор Тюменской области, глава Минстроя России Владимир Якушев.
- Насколько я знаю, на фамилию Менделеева претендуют еще пять аэропортов России. Если брать всех наших земляков, то этот человек - самый великий. Конечно, пассажиропоток от этого точно не увеличится и к названию "Рощино" все уже привыкли. Я думаю, данный проект носит больше патриотический характер и с такой точки зрения – это достаточно неплохо, - считает Якушев.
Чуть менее 17% респондентов предлагают дать порту имя Ермака. На третьем месте Григорий Распутин, Рауль-Юрий Эрвье и Пётр Ершов.
Напомним, поиск имени порту проходит в рамках федерального конкурса «Великие имена России». Всем аэропортам страны планируется присваивать имена ярких исторических личностей.