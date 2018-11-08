2018-11-08T09:36:32+03:00
Общество

Тюменцы выступают за присвоение "Рощино" имени земляка-химика

Большинство высказалось за Дмитрия Менделеева
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы назвали имя для аэропорта "Рощино"Тюменцы назвали имя для аэропорта "Рощино"Фото: Ольга Крыльцова
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Более трети тюменцев считают, что аэропорту Рощино лучше всего подойдет имя химика Дмитрия Менделеева. За такое название выссказались 37% из почти 10 тысяч респондентов соцопроса, который состоялся в соцсетях и СМИ. Его проводило рейтинговое агентство «Сибирь».

Тюменцы считают, что имя великого ученого позволит напомнить всему миру о том, что Менделеев родом из Тюменской области.

Этот вариант поддержал и экс-губернатор Тюменской области, глава Минстроя России Владимир Якушев.

- Насколько я знаю, на фамилию Менделеева претендуют еще пять аэропортов России. Если брать всех наших земляков, то этот человек - самый великий. Конечно, пассажиропоток от этого точно не увеличится и к названию "Рощино" все уже привыкли. Я думаю, данный проект носит больше патриотический характер и с такой точки зрения – это достаточно неплохо, - считает Якушев.

Чуть менее 17% респондентов предлагают дать порту имя Ермака. На третьем месте Григорий Распутин, Рауль-Юрий Эрвье и Пётр Ершов.

Напомним, поиск имени порту проходит в рамках федерального конкурса «Великие имена России». Всем аэропортам страны планируется присваивать имена ярких исторических личностей.

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