Смертельный таран: в Тюмени ночью «Хонда» врезалась в грузовик

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-08T09:25:26+03:00

Один человек погиб, второй - в больнице

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Дорожная трагедия произошла ночью в Тюмени. Водитель, лишенный права управления за пьяную езду, гонял на «Хонде Цивик» по ночному городу и врезался в попутный большегруз «Вольво». От удара легковушку отбросило в столб. В результате сильного удара погибла 21-летняя пассажирка «Хонды». 28-летний водитель госпитализирован в ОКБ №2.

Авария произошла около двух часов ночи на ул.Пермякова, 9, в районе автовокзала. По предварительным данным, водитель «Хонды» двигался на большой скорости и не выдержал безопасную дистанцию. Обстоятельства ДТП еще выясняются.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что виновник смертельного столкновения лишен водительского удостоверения в 2017 году. Его дважды задерживали нетрезвым за рулем – в марте и апреле. Мужчина также имеет 11 неоплаченных штрафов.

По свидетельству очевидцев, до ДТП водитель выехал из кафе, таксисты в ГИБДД сообщали также о гоняющей иномарке по ул. Широтной.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, вызов поступил в 2.10, на место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в 2.15. Медики констатировали смерть девушки, а молодого человека доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую травму груди и травматический пневмоторакс. В настоящее время он получает всю необходимую медицинскую помощь в условиях хирургического отделения.