Волонтёры-медики расскажут тюменцам, как победить «офисный синдром»

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-09T05:04:33+03:00

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В Тюмени 9 ноября в 14 часов, в честь открытия обновлённого сквера им. Моисеенко (ул. Одесская, 50), пройдет фестиваль здоровьесбережения «Долой офисный синдром». Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, в программе запланированы многочисленные мастер-классы от спортивных инструкторов, массовая зарядка и интерактивный лекторий волонтеров-медиков Тюменского медуниверситета, посвящённый борьбе с «офисным синдромом».

Лектории в сквере будут проводиться регулярно и будут поделены на два блока: теоретический и практический. Всю актуальную информацию о датах, времени и тематике можно будет увидеть в официальной группе регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Участники лектория получат от будущих врачей памятки и конспекты, которыми можно будет пользоваться ежедневно и предупредить неприятные симптомы.

Все материалы конспектов разработаны волонтёрами-медиками под руководством специалистов департаменте здравоохранения Тюменской области и профессорско-преподавательского состава ТюмГМУ. Особое внимание организаторы уделят вопросам здорового образа жизни, предупреждению сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и психических и физических зависимостей. Чтобы тюменцам было удобно посещать лекции, мероприятия будут проходить вечером, длительность одной лекции составляет в среднем 40-60 минут.

Отметим, что волонтеры-медики стали обладателями гранта для НКО от департамента общественных связей, массовых коммуникаций и молодёжной политике Тюменской области и конкурса «Моя идея». На реализацию фестивали был выигран грант в размере 170 тысяч рублей, на проект интерактивного лектория — 60 тысяч рублей.