Эксперт Московской биржи расскажет тюменцам, как увеличить доходность сбережений

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-08T08:08:42+03:00

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15 ноября в Тюмени, в Деловом Доме «Петр Столыпин», компания «БКС Премьер» совместно с Московской биржей проведет конференцию «Индивидуальный инвестиционный счет или как увеличить доходность сбережений».

Снижение ставок по депозитам заставляет многих россиян присматриваться к новым способам сбережения денежных средств, в том числе и к инструментам фондового рынка. Одним из альтернативных вариантов банковского депозита заслуженно стал Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это брокерский счет с льготой от государства в виде возможности получения инвестиционного налогового вычета. Средства, внесенные на ИИС, могут быть инвестированы в различные ценные бумаги –облигации, акции, ПИФы и т.д. Открытие такого счет дает возможность каждому гражданину инвестировать свои сбережения, и в дополнение к доходу получать 13% налогового вычета.

Спикеры мероприятия:

- Максим Костылев, директор Уральского филиала ПАО Московская Биржа, г. Екатеринбург

- Игорь Наумов, руководитель по развитию бизнеса БКС Премьер, г. Москва

Модераторы:

- Дарья Лавренова, директор филиала БКС Премьер, г. Тюмень

- Станислав Третьяков, начальник отдела инвестиционных стратегий, г. Тюмень

Обо всех возможностях программы ИИС и о выборе финансовых инструментов расскажут эксперты конференции.

У всех участников будет возможность задать любые интересующие вопросы спикерам или записаться на личную консультацию.

Когда: 15 ноября 2018 г. в 19-00. Регистрация участников с 18.30.

Где: Деловой дом «Пётр Столыпин», 2 этаж, конференц-зал «Новый Уренгой» (ул. 50 лет Октября, 8Б).

Внимание! Участие бесплатное. Количество мест ограничено, обязательна предварительная регистрация здесь.

или по телефону: 8-800-500-70-85.

Также на мероприятие можно записаться в офисе компании «БКС Премьер» по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 33а.