В Тюменском районе будут выпускать по 20 снегоболотоходов в год

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-13T07:54:56+03:00

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В посёлке Московский Тюменского района продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по организации производства вездеходной техники. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, инициатором выступила компания «Беркут», которая выпускает снегоболотоходы «Беркут 8».

Снегоболотоход – это такая плавающая машина с двумя звеньями, балансирной подвеской и ломающейся рамой на восьми колёсах низкого давления. Благодаря своей способности передвигаться в условиях полного бездорожья в любое время года, «Беркутов» применяют для решения различных задач, включая транспортировку крупногабаритных грузов к удаленным объектам, ремонт и прокладку трубопроводов, поиск полезных ископаемых, проведение спасательных операций и многое другое.

Первый вездеход компания разработала ещё в 2011 году, а уже год спустя был начат серийный выпуск техники, которую сегодня закупают предприятия нефтегазовой отрасли, геологоразведки и энергетики. Тем не менее, площадей для обслуживания техники компании не хватало, поэтому руководство решило расширить бизнес. Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Тюменского района оказали содействие в подборе земельного участка, а землю в аренду предприниматель получил без торгов.

Экспертный совет, действующий на базе Инвестиционного агентства, в апреле 2017 года признал этот инвестпроект масштабным. Подобная форма поддержки определена региональным законом «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» и направлена на создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Инвестпроект предусматривает строительство новых производственных помещений общей площадью 3 тыс. кв. м. В течение двух лет будет создано 15 новых рабочих мест, также благодаря проекту компания сохранит 60 уже действующих рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в сумму более 111 млн рублей. Планируется, что благодаря новому комплексу компания будет выпускать по 20 «Беркутов» ежегодно.