В Ярковском районе предприниматель реконструирует старую базу отдыха

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-13T10:34:18+03:00

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В Ярковском районе продолжается реализация проекта индивидуального предпринимателя Юрия Щербины. Как рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Юрий работает над развитием и реконструкцией уже существующей базы отдыха с оказанием оздоровительных услуг.

Так, проект подразумевает собой обслуживание в таких форматах, как аренда залов в столовой для корпоративных мероприятий, прокат инвентаря, оказание услуг для активного отдыха, предоставление гостиничных услуг. Отдыхающих будут размещать в корпусе трёхэтажного здания многофункционального значения и в гостевых домиках. Здесь же для всех желающих будут доступны и спа-процедуры: массаж, бассейн и фитобочка.

В настоящее время трёхэтажный гостиничный комплекс, здание столовой и два двухэтажных деревянных домика уже введены в эксплуатацию, завершаются работы по благоустройству и облагораживанию территории. Планируется, что в полную силу проект заработает уже в конце 2018 года. Стоит отметить, что организационную и финансовую поддержку проекту оказало Инвестиционное агентство Тюменской области.

Напомним, в августе 2018 года в селе Покровское Ярковского района, на 85-м км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск открылся ещё один инвестиционный проект – придорожный комплекс европейского уровня «Тёплый стан». Он включает в себя гостиницу на 19 номеров, кафе быстрого питания на 80 посадочных мест и продуктовый магазин «Фасоль». Внутри комплекса организована детская игровая зона.