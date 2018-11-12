2018-11-12T13:45:55+03:00
Экономика

Пиломатериалы с исетского предприятия будут поставлять во Вьетнам и Китай

В настоящее время ведутся переговоры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пиломатериалы с исетского предприятия будут поставлять во Вьетнам и КитайПиломатериалы с исетского предприятия будут поставлять во Вьетнам и КитайФото: pixabay.com
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В Исетском районе к 2022 году построят лесопромышленное предприятие с полным циклом переработки компании ООО «ТехноМодель». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на гендиректора компании Марата Шакурова, проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

По его словам, правительство Тюменской области выдало компании земельный участок с подведёнными линиями электропередач в самом Исетске. Работа над реализацией проекта идёт полным ходом: в июне «ТехноМодель» начала заготовку древесину, закупили лесопильное оборудование, лесовозную технику и технику для восстановления лесов, начато производство пиломатериалов (на экспорт в том числе). Кроме того, под крупное лесопильное оборудование построен завод.

- Предприятие уже занимается производством дров, лиственных и хвойных пиломатериалов, фанерного сырья, тарных досок, погонажа, хвойных балансов, профилированного бруса, оцилиндрованных бревен, мебельного щита, - рассказывает Марат Шакуров. – Новым направлением должны стать проектирование, поставка и установка деревянных домокомплектов.

Плановые расчетные мощности нового производства – около 4 тыс. куб. м пиломатериалов в месяц, инвестиции в проект составят порядка 330 млн рублей. В настоящее время на предприятии ведут переговоры с Вьетнамом и Китаем по поводу поставок пиломатериалов, а в будущем – и мебельных щитов.

Отметим, что в 2016 года инвестпроект ООО «Техномодель» по созданию современного лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки включён в реестр проектов Инвестиционного агентства Тюменской области.

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