В Тюмени появится новый комплекс: с гостиницей, деловым центром и дайвинг-центром
В Тюмени неподалёку от Текутьевского бульвара и улицы Республики появится новая гостиница «Hampton by Hilton», инвестором которой стала тюменская компания «Сибстройсервис». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект компании признали масштабным, поэтому для строительства гостиницы выделили земельный участок без торгов и аукционов на ул. Минской.
Подобная форма поддержки определена региональным законом «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» и направлена на создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов. По словам гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Андрея Шальнёва, новый отель – это ещё один шаг к созданию комфортной среды для жителей города и туристов.
- Такие проекты приносят региону не только новые рабочие места, но и способствуют повышению интереса к области и развитию туризма. На рынке Тюмени ещё есть место и для крупных отелей, и для небольших гостиниц. Правительство региона, в свою очередь, готово оказать всестороннюю поддержку таким начинаниям, - подчеркнул Андрей Шальнёв.
Строительством займутся уже в 2019 году. Планируется, что это будет большой комплекс высотой в 8-10 этажей с гостиницей на 136 номеров, деловым центром и дайвинг-центром. Общий объём инвестиций составит порядка 1 млрд рублей, появится несколько десятков новых рабочих мест.
Отметим, что при поддержке правительства Тюменской области инвестор решил проблему с расселением тюменцев из ветхого жилья, которое находилось на этой территории.