В Тюмени появится новый комплекс: с гостиницей, деловым центром и дайвинг-центром

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-13T10:14:30+03:00

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В Тюмени неподалёку от Текутьевского бульвара и улицы Республики появится новая гостиница «Hampton by Hilton», инвестором которой стала тюменская компания «Сибстройсервис». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект компании признали масштабным, поэтому для строительства гостиницы выделили земельный участок без торгов и аукционов на ул. Минской.

Подобная форма поддержки определена региональным законом «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» и направлена на создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов. По словам гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Андрея Шальнёва, новый отель – это ещё один шаг к созданию комфортной среды для жителей города и туристов.

- Такие проекты приносят региону не только новые рабочие места, но и способствуют повышению интереса к области и развитию туризма. На рынке Тюмени ещё есть место и для крупных отелей, и для небольших гостиниц. Правительство региона, в свою очередь, готово оказать всестороннюю поддержку таким начинаниям, - подчеркнул Андрей Шальнёв.

Строительством займутся уже в 2019 году. Планируется, что это будет большой комплекс высотой в 8-10 этажей с гостиницей на 136 номеров, деловым центром и дайвинг-центром. Общий объём инвестиций составит порядка 1 млрд рублей, появится несколько десятков новых рабочих мест.

Отметим, что при поддержке правительства Тюменской области инвестор решил проблему с расселением тюменцев из ветхого жилья, которое находилось на этой территории.