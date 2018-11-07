2018-11-07T20:21:26+03:00
Звезды

Тюменские журналисты принимают участие в Международном медиафоруме «Диалог культур»

На форум съехались более 400 человек из 35 стран мира
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ИА "Тюменская линия"Фото: ИА "Тюменская линия"
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Журналисты из городов и районов Тюменской области: редакций газет «Голышмановские вести», «Тобольская правда» и ИА «Тюменская линия» принимают участие в XXIII Международном медиафоруме молодых журналистов Евразии «Диалог культур», который проходит с 7 по 10 ноября в Государственном Эрмитаже. На форум съехались более 400 человек из 35 стран мира, в т.ч. из Беларуси, Осетии, Грузии, Болгарии, Франции и многих других.

По словам представителя тюменской делегации, редактора газеты «Голышмановский вестник» Ирины Шадриной, участников форума поприветствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он подчеркнул, что форум проходит в музее, который является интеллектуальным хранилищем многих поколений. Кроме того, на открытии выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и председатель медиаконгресса «Содружество» Ашот Джазоян.

Одна из основных тем программы – цифровые технологии и новые возможности для коммуникаций. Также в рамках форума состоится фестиваль документальных фильмов и телесюжетов откроется фотовыставка «Я здесь живу». Свои сюжеты и репортажи журналисты смогут снять в Выборге и Великом Новгороде, куда они отправятся в рамках Международного медиафорума.

- Хочу поблагодарить департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области за возможность участвовать в этом представительном форуме, обменяться опытом с коллегами и научиться чему-то новому, - рассказала Ирина Шадрина.

Фотовыставка "Я здесь живу".

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