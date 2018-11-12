2018-11-12T10:12:59+03:00
Экономика

В Вагайском районе появится цех по хранению и заготовке дикоросов

Это стало возможным благодаря займу Инвестиционного агентства Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Вагайском районе появится цех по хранению и заготовке дикоросовВ Вагайском районе появится цех по хранению и заготовке дикоросовФото: pixabay.com
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В Вагайском районе продолжается реализация проекта по созданию цеха по заготовке, хранению и обработке дикоросов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области, сегодня в регионе стремительно развивается рынок дикоросов и переход на современный уровень производства просто необходим.

Первооткрывательницей бизнеса в Вагайском районе стала предпринимательница Кульфара Рахматулина. Женщина управляет семью розничными магазинами продуктов питания, которые расположены и в райцентре, и в деревнях и сёлах района. Кроме того, её магазины – точки закупа дикоросов у населения. По словам Кульфары, вагайская продукция идёт, в основном, в другие регионы России, где есть предприятия по обработке ягод. Однако с этого года было принято решение выйти на розничный рынок замороженных ягод.

- Потенциальными покупателями могут стать розничные магазины, пекарни, супермаркеты, молочные заводы, кондитерские фабрики, кафе. Для жителей Вагайского района реализация этого проекта является весьма актуальной – это предоставление рабочих мест и повышение благосостояния населения за счёт предоставления возможности дополнительного заработка на сборе и сдаче на переработку собираемых ягод, - отметила предпринимательства.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» оказал предпринимательнице государственную поддержку в виде целевого займа. Благодаря этому займу, помимо действующего склада по приёму и хранению дикоросов, будет создана новая заготовительная точка с достаточным местом хранения и источником заморозки в Вагае.

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