СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-08T07:02:10+03:00

Уже два осужденных выполнили нормативы на золотой знак

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В Тюмени нормативы ГТО сдают даже заключенные. Свои силы уже попробовали осужденные исправительной колонии № 4.

36 мужчин выполнили восемь нормативов комплекса: подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, метание снаряда, поднятие туловища из положения лежа, бег на короткие дистанции 30 м на время, бег на длинные дистанции 3000 м на время, челночный бег и сгибание и разгибание рук из упора лежа.

В итоге два человека выполнили нормативы на «золотой» знак, а восемь – на «бронзовый».

Выездное тестирование ВФСК «ГТО» проводилось сотрудниками Центров тестирования ВФСК «ГТО» при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике, сообщили в Тюменском многопрофильном центре.

В организации тестирования участвовал также Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Верный путь».

- Сотрудничество администрации города с общественными организациями в социальных проектах сегодня носит системный характер. Для этого на в центре «Дзержинец» создан отдел по работе с молодежными общественными организациями, функционирует креативное молодежное пространство «Город молодых», – отметил председатель комитета молодежной политики Тюмени Алексей Краев.