Тюменцев приглашают на третий турнир кубика Рубика

СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-08T06:17:13+03:00

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Турнир кубика Рубика в третий раз продет в Тюмени 10 ноября. Любителей головоломки ждут в 16 часов на 3-м этаже ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67).

К участию в соревнованиях приглашаются дети от 6 лет и взрослые. Конкурсантов ждут состязания между профессионалами и любителями по сборке кубика на скорость. В категории «Профессионалы» могут участвовать те, кому на сборку кубика требуется меньше минуты.

Всем, кто хочет попробовать свои силы в новом, крутом и зрелищном течении – спидкубинге, необходимо зарегистрироваться здесь

Участников ждут подарки, а зрителей – конкурсы и бесплатный аквагрим.