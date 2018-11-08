В Тюменской области открывают Прямую линию о государственной регистрации арестов

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-08T05:04:33+03:00

Звонков от граждан будут ждать сегодня с 11 до 12 часов

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Прямую телефонную линию о государственной регистрации арестов открывает Тюменский Росреестр сегодня, 8 ноября.

Жители региона смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с государственной регистрацией арестов (запрещений) в отношении объектов недвижимого имущества, порядком внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и их прекращения.

Прямая линия будет работать с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 43-28-43.

На вопросы ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова, сообщили в пресс-службе ведомства.