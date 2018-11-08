2018-11-08T05:04:33+03:00
Общество

В Тюменской области открывают Прямую линию о государственной регистрации арестов

Звонков от граждан будут ждать сегодня с 11 до 12 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прямую телефонную линию о государственной регистрации арестов открывает Тюменский Росреестр сегодня, 8 ноября.

Жители региона смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с государственной регистрацией арестов (запрещений) в отношении объектов недвижимого имущества, порядком внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и их прекращения.

Прямая линия будет работать с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 43-28-43.

На вопросы ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт Московской биржи расскажет тюменцам, как увеличить доходность сбережений
В Тюмени нормативы ГТО сдают даже заключенные
Тюменцев приглашают на третий турнир кубика Рубика
Погода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолодание
Тюменские журналисты принимают участие в Международном медиафоруме «Диалог культур»
Тюменцы задолжали ресурсным организациям почти 2 млрд рублей
В Тюмени таксист прихватил кошелек рассеянного пассажира
Ишимская компания заплатит за опасные отходы
Более 50 тысяч тюменцев стали участниками «Ночи искусств»
Тюменская область в тройке лидеров УФО по числу участников дистанционного этапа «Лидеров России»
Стали известны подробности пожара в частной конюшне под Тюменью
На юг Тюменской области надвигается мокрый снег с сильным ветром
Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты квартир в ЖК «Правобережный»
Житель Тюменской области нечаянно застрелил приятеля на охоте
В октябре на свет появилось свыше 1000 маленьких тюменцев
Под Тюменью сгорела частная конюшня
Трассу Екатеринбург-Тюмени перекроют почти на сутки в районе Дербышей
Тюменцев просят помочь в розыске подозреваемого в нападении сексуального характера
Центр Тюмени перекроют на время проведения мероприятия
Тюменцев приглашают на «Битву оркестров»
Тюменская фирма оплатила долг в 2,5 млн рублей после ареста грузовиков
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Тюмени пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту
В Тюменской области от гриппа привились почти 580 тысяч жителей
С одной из главных улиц Тюмени исчезли бальзамические тополя
Погода в Тюмени 7 ноября: ожидается снег с дождем
В тюменском театре драмы наградили лучших
В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей