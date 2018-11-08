2018-11-08T04:28:07+03:00
Общество

Погода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолодание

В регион пришла зима
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолоданиеПогода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолоданиеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Четверг, 8 ноября, в Тюменской области пройдет под мокрым снегом и дождем. Начнется резкое похолодание до -5 -10 градусов, в северных районах до -15 и, как следствие, гололед. В течение дня будет дуть порывистый северо-западный ветер со скоростью 13-18 м/с.

В Тюмени снегопад начнется ночью и закончится к обеду. Температура воздуха утром +1 к вечеру -11. Сила ветра будет достигать 16 м/с.

В Тобольске сильный снегопад будет утром, в течение дня осадки прогнозируются слабыми. Термометры покажут утром +1, к ночи столбики опустятся до -16. Ветер с порывами до 19 м/с ожидается во второй половине дня.

В Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме снегопад также будет обильным утром, после обеда он немного стихнет, а ветер, наоборот, усилится до 16 м/с. В течение дня похолодает с +1 до -13.

8 ноября отмечаются сразу три всемирных праздника. Это Международный день КВН, Всемирный день качества и Всемирный день юзабилити. В народном календаре это Димитриев день. Православные справляют поминки по усопшим, особенно если эта дата выпадала на субботу. Традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.

Считается, что если этот день холодный и снежный, то и весну нужно ждать такую же. Багряная заря в этот день предвещает сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт Московской биржи расскажет тюменцам, как увеличить доходность сбережений
В Тюмени нормативы ГТО сдают даже заключенные
Тюменцев приглашают на третий турнир кубика Рубика
В Тюменской области открывают Прямую линию о государственной регистрации арестов
Тюменские журналисты принимают участие в Международном медиафоруме «Диалог культур»
Тюменцы задолжали ресурсным организациям почти 2 млрд рублей
В Тюмени таксист прихватил кошелек рассеянного пассажира
Ишимская компания заплатит за опасные отходы
Более 50 тысяч тюменцев стали участниками «Ночи искусств»
Тюменская область в тройке лидеров УФО по числу участников дистанционного этапа «Лидеров России»
Стали известны подробности пожара в частной конюшне под Тюменью
На юг Тюменской области надвигается мокрый снег с сильным ветром
Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты квартир в ЖК «Правобережный»
Житель Тюменской области нечаянно застрелил приятеля на охоте
В октябре на свет появилось свыше 1000 маленьких тюменцев
Под Тюменью сгорела частная конюшня
Трассу Екатеринбург-Тюмени перекроют почти на сутки в районе Дербышей
Тюменцев просят помочь в розыске подозреваемого в нападении сексуального характера
Центр Тюмени перекроют на время проведения мероприятия
Тюменцев приглашают на «Битву оркестров»
Тюменская фирма оплатила долг в 2,5 млн рублей после ареста грузовиков
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Тюмени пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту
В Тюменской области от гриппа привились почти 580 тысяч жителей
С одной из главных улиц Тюмени исчезли бальзамические тополя
Погода в Тюмени 7 ноября: ожидается снег с дождем
В тюменском театре драмы наградили лучших
В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей