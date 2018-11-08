Погода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолодание

СЕГОДНЯ 04:28 2018-11-08T04:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Четверг, 8 ноября, в Тюменской области пройдет под мокрым снегом и дождем. Начнется резкое похолодание до -5 -10 градусов, в северных районах до -15 и, как следствие, гололед. В течение дня будет дуть порывистый северо-западный ветер со скоростью 13-18 м/с.

В Тюмени снегопад начнется ночью и закончится к обеду. Температура воздуха утром +1 к вечеру -11. Сила ветра будет достигать 16 м/с.

В Тобольске сильный снегопад будет утром, в течение дня осадки прогнозируются слабыми. Термометры покажут утром +1, к ночи столбики опустятся до -16. Ветер с порывами до 19 м/с ожидается во второй половине дня.

В Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме снегопад также будет обильным утром, после обеда он немного стихнет, а ветер, наоборот, усилится до 16 м/с. В течение дня похолодает с +1 до -13.

8 ноября отмечаются сразу три всемирных праздника. Это Международный день КВН, Всемирный день качества и Всемирный день юзабилити. В народном календаре это Димитриев день. Православные справляют поминки по усопшим, особенно если эта дата выпадала на субботу. Традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.

Считается, что если этот день холодный и снежный, то и весну нужно ждать такую же. Багряная заря в этот день предвещает сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.