2018-11-12T08:25:04+03:00
Экономика

Мобильное приложение «Бизнес 72» пользуется успехом у тюменских предпринимателей

Его можно скачать бесплатно на AppStore и GooglePlay
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Предприниматели Тюменской области могут воспользоваться удобным инструментом для решения своих вопросов и планирования бизнеса – мобильным приложением «Бизнес 72». Удобный сервис, разработанный Инвестиционным агентством Тюменской области по заказу Правительства Тюменской области, работает с конца декабря 2017 года с большим успехом.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, с помощью приложения предприниматели могут получить бесплатную консультацию по юридическим, бухгалтерским и другим вопросам, а также следить за анонсами деловых мероприятий и новостями бизнес-сообщества.

В приложении есть вся информация о формах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, а также ссылки на полезные ресурсы. К примеру, на «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства» и «Бизнес-класс». По словам начальника отдела информации Инвестиционного агентства Дмитрия Утьева, специалисты постарались сделать «Бизнес 72» максимально удобным и полезным для предпринимателей. Приложение постоянно обновляется, добавляются новые функции и интересные новости.

Бесплатное приложение доступно для скачивания через платформы GooglePlay и AppStore. Для пользования приложением нужно зарегистрироваться на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области и ввести свой логин и пароль. Кстати, в программе поддерживается так называемый «Семейный доступ» - это значит, что программой могут воспользоваться до шести членов вашей семьи.

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