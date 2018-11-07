Тюменцы задолжали ресурсным организациям почти 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-07T15:40:14+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во всероссийском селекторном совещании по готовности предприятий ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. Его в режиме видеоконференции провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

На совещании поднимались вопросы дебиторской задолженности, получения муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному периоду. Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул важность этой темы, отметив, что необходимо приложить максимум усилий и пройти отопительный сезон на хорошем уровне.

В Тюменской области отопительный сезон уже стартовал во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время запущены все 1 336 котельных, отопление подается во все объекты социальной сферы и жилищного фонда, отметили в пресс-службе правительства региона. Завершены и запланированные мероприятия по ремонту тепловых сетей.

К началу отопительного периода подготовлены все котельные и 47 тысяч км сетей. С превышением плана завершено формирование запасов жидкого и твердого топлива. Для оперативного устранения аварийных ситуаций в регионе действуют 226 аварийно-восстановительных бригад. Ход подготовки к отопительному периоду предприятий электроэнергетики находится на контроле регионального штаба по энергобезопасности.

Что касается задолженности организаций ЖКХ, то по сравнению с прошлым годом она снизилась на 92%. По состоянию на 31 октября 2018 года просроченная задолженность организаций ЖКХ за энергоресурсы составила 4,9 миллиона рублей. Просроченная задолженность жителей региона составляет 1 млрд 907 млн руб.