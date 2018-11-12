2018-11-12T07:49:19+03:00
Экономика

В Тобольске в 2019 году откроется новый двухэтажный гриль-бар

Площадь нового заведения составит более 600 квадратных метров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске в 2019 году откроется новый двухэтажный гриль-барВ Тобольске в 2019 году откроется новый двухэтажный гриль-барФото: pixabay.com
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В Тобольске в сентябре 2019 года распахнёт свои двери новый двухэтажный гриль-бар общей площадью более 600 квадратных метров. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области, к реализации проекта по организации кафе быстрого питания приступил местный предприниматель Ваагн Бабаян.

Меньше чем за год предприниматель планирует закончить строительство здания: уже подготовлена строительная площадка, произведена отсыпка территории, залит фундамент, возведены оба этажа, второй из которых выполнен из бруса. Планируется, что на первом этаже расположится зал на 60 посадочных мест, на втором – летняя терраса с авторской кухней. По словам Ваагна, жителей и гостей города будет ждать уютный светлый интерьер, вкусные блюда и душевный сервис.

- Мы надеемся, что в нашем оригинальном деревянном кафе гостям понравится, и они обязательно вернутся к нам ещё раз, - поделился Ваагн Арменович.

Новый проект реализуется при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области; кафе даст Тобольску 10 рабочих мест.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала об открытии в тестовом режиме первой в городе парикмахерской для детей «Барвиха». Заведение открыла начинающая предпринимательница, многодетная мама Оксана Воротникова при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и Фонда микрофинансирования. На средства государственной поддержки было закуплено оборудование, техника, инструменты для мастеров, изготовлена мебель. Также здесь планируется проведение детских мероприятий и фотосессий.

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