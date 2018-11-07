2018-11-07T15:20:32+03:00
Происшествия

В Тюмени таксист прихватил кошелек рассеянного пассажира

Потерпевший вовремя обратился в полицию
Марина Васильева
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Накануне, 7 ноября, в отдел полиции № 1 обратился житель города Тюмени с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что предположительно, оставил ценные вещи в такси, но ему их не вернули.

По словам потерпевшего, обнаружив пропажу, он обратился к оператору такси. Тот, связавшись с водителем, сказал, что последний отрицает факт находки ценностей. Однако, в машине подозреваемого сотрудники дежурной части УМВД России по Тюмени, нашли 9000 рублей.

- Действительно, водитель заметил оставленный пассажиром кошелек. В портмоне находилось 8000 рублей, документы, а также банковские карты. Злоумышленник скрыл факт находки и не только взял наличные, но и снял с банковской карты 16 000 рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.

В настоящее время в отношении 28-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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