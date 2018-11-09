Тюменцы могут продегустировать напитки и сыры на выставке-презентации «Золотая осень-2018»

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-09T06:35:00+03:00

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В выставочном центре «Тюменская ярмарка» в девятый раз проходит региональная выставка-презентация предприятий АПК «Золотая осень-2018». Как отметил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, в 2018 году свою продукцию представляют более 70 предприятий – это рекордное число заявок за всю историю выставки.

С 2012 года выставка-презентация проходит в новом формате. Так, свою продукцию представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в секторах: «Мясная отрасль», «Рыбная отрасль», «Зернопереработка и хлебопечение», «Молочная отрасль», «Птицеводство», «Овощи и дикоросы». Участвуют в выставке научные и образовательные учреждения. В числе участников – как известные тюменских покупателям бренды, так и новички, которые только начинают завоёвывать сердца потребителей.

В этом году впервые представлены два новых отдельных сектора – «Напитки» и «Сыры». Представители частных сыроварен и предприятий по производству напитков предложат посетителям широкий ассортимент продуктов местного производства, которые можно будет купить и, конечно, попробовать.

Отметим, что в рамках выставки состоится конкурс «Народное признание –2018». Потребители сами выявят лучшего производителя 15% сметаны, питьевого йогурта, «Бородинского» хлеба, пельменей и сервелата за высокое качество продукции. Кроме того, в этом году награды вручат в номинациях: «За высокий уровень представленной экспозиции», «За высокую организацию выставки сельскохозяйственных животных», «За создание оригинальной флористической композиции» и некоторых других.