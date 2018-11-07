Ишимская компания заплатит за опасные отходы

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-07T15:10:14+03:00

Предприятие и его директор оштрафованы на 60 тысяч рублей

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Одной из компаний Ишима предстоит выплатить штраф за несоблюдение требований обращения с отходами. Предприятие «Спецавтохозяйство» грубо нарушила действующее законодательство в этой части.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила хранение чрезвычайно опасных отходов - ртутьсодержащих ламп в контейнере, размещенном на открытом грунте без обваловки.

- Лампы хранились без тары, обеспечивающей их сохранность. Кроме того, из 25 ртутных ламп, принятым по документам в пункт накопления, фактически в контейнере находилось лишь 6. На предприятии не было демеркуризационного набора, с помощью которого можно было ликвидировать ртуть на случай если ртутьсодержащая лампа разобьется, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Надзорное ведомство также проверило соблюдение МУП гигиенических требований при размещении и обезвреживании отходов на полигоне твердых бытовых отходов на 4 км Бердюжского тракта в Ишимском районе. Специалисты прокуратуры установили, что складирование отходов на полигоне осуществлялось беспорядочно, принимаемые отходы не уплотнялись и не изолировались.

По результатам всех выявленных нарушений природоохранная прокуратура возбудила в отношении МУП «САХ» и директора предприятия административные дела о несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. На днях Управление Роспотребнадзора по Тюменской области назначило предприятие штраф в размере 50 тыс. рублей, а его директору – 10 тыс. рублей.