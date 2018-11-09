2018-11-09T08:42:41+03:00
Экономика

Делегация из Тюменской области отправится с бизнес-миссией в Азербайджан

Поездка намечена на период с 13 по 15 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация из Тюменской области отправится с бизнес-миссией в АзербайджанДелегация из Тюменской области отправится с бизнес-миссией в АзербайджанФото: pixabay.com
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Представители нефтегазовых и нефтегазосервисных предприятий Тюменской области готовятся к деловой поездке в Абу-Даби (ОАЭ), которая пройдёт в рамках регионального проекта «Экспортный марафон». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализует региональное правительство, Торгово-промышленная палата Тюменской области и Центр поддержки экспорта.

Поездка намечена на период с 13 по 15 ноября. Представлять наш регион будут такие компании, как «Югсон-Сервис», ООО «НПП «СибБурМаш», ООО «Тюмень-Прибор», ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» и многие другие. Как отметила директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт, деловая программа бизнес-миссии будет включать в себя деловые встречи и переговоры с компаниями ОАЭ, которые являются потенциальными покупателями тюменской продукции.

Также в программе мероприятий – встреча с представителями Торгового представительства РФ в ОАЭ и посещение нефтегазовой выставки ADIPEC 2018. Это крупнейшее мероприятие нефтегазовой индустрии в мире, которая ежегодно принимает посетителей более чем из 90 стран мира.

Напомним, ранее тюменская делегация во главе с руководителем Инвестиционного агентства Тюменской области и представителями департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области побывала в Баку (Азербайджан). Во время визита состоялась презентация экспортного и инвестиционного потенциала Тюменской области.

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