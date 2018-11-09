Тюменские студенты пройдут путь «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО»

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-09T10:19:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области подвели итоги Всероссийского молодёжного физкультурного проекта «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО». Победителем стал студенческий спортивный клуб «Гвардия» ТИУ, который пришёл к финалу с большим отрывом в 227 очков. «Серебро» - у ССК «Ладья» ТюмГУ, «бронзу» получил ССК «Ершов» ИПИ им. П.П. Ершова.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, проект проходит в три этапа: внутривузовский, региональный и всероссийский. Главная цель проекта заключается в том, чтобы вовлечь студентов в подготовку и выполнение испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».

По словам руководителя ССК «Гвардия», организатора проекта Александра Ямова, в первом этапе программы приняли участие 2 тысячи студентов. Лучший результат по количеству участников проекта показал Тюменский Индустриальный Университет, а по качеству проведения соревнований ТИУ занял почётное третье место среди всех российских университетов. 62 лучших спортсмена, которые получили золотой значок Ассоциации студенческих спортивных клубов России, прошли на второй этап соревнований: здесь выявляли лучших в беге, прыжках, силовых дисциплинах, гибкости, стрельбе и плавании.

Честь ТИУ в легкоатлетическом манеже и СК «Зодчий» защищали 36 студентов, в числе которых 6 студентов из Тобольского филиала. Определили и лучших спортсменов и в личном зачёте: к примеру, студент ТИУ Иван Марин набрал 506 очков среди парней, среди девушек – студентка ТюмГУ Камилла Завгородная с результатом 489 очков.

Теперь ребят ждёт всероссийский этап проекта, который пройдёт с 10 по 14 декабря в Белгороде.