Более 50 тысяч тюменцев стали участниками «Ночи искусств»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-07T14:17:04+03:00

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4 ноября во всех городах России прошла акция «Ночь искусств». Тюменская область не стала исключением. Для жителей региона и гостей свои двери распахнули театры, музеи, дома культуры, библиотеки и филармония. Всего учреждения культуры посетили более 50 тысяч человек.

Так, в областном центре на большой сцене драматического театра состоялась премьера спектакля «Призраки» – комедии знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Зрительный зал встретил артистов полным аншлагом.

Новый музыкальный формат мероприятия «Voice time» ждал посетителей Тюменской филармонии, отметили в пресс-службе правительства области. В «Ночь искусств» артисты филармонии провели мастер-классы по вокальному мастерству.

Помимо этого, на всех музейных площадках региона были организованы интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные события. По итогам этой грандиозной акции на музейных площадках побывало около 22 тысяч посетителей.

Участие в мероприятии приняли все муниципальные образования региона. Жители Заводоуковска перенеслись в эпоху социализма с помощью различных интерактивных площадок, стилизованных под роман Ильфа и Петрова «12 стульев», в Ишиме был открыт кинотеатр на подушках, а ялуторовчане смогли посетить спектакль без слов, построенный на музыке и танцах.

В духовной столице региона – городе Тобольске – состоялся исторический экшн «Холодный кипяток». Мероприятие послужило стартом для всей «Ночи искусств», представив историко-театрализованный спектакль молодежного театра, перетекающий в масштабное действо по реконструкции увлекательного бытового процесса – стирки и глажения столетней давности.