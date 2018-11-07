Тюменская область в тройке лидеров УФО по числу участников дистанционного этапа «Лидеров России»

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-07T13:40:59+03:00

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Тюменская области занимает третье место среди регионов УФО по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России». Успешно прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию 91 445 тюменцев. Для сравнения, в конкурсе прошлого года на аналогичном этапе было 78 170 конкурсантов.

Наиболее активной среди ближайших соседей оказалась Свердловская область с 33,79% участников и Челябинская область с 22,2%. Сразу после Тюменской области с 16,33% участников разместились округа матрешки - Ханты-Мансийский АО – Югра — 13,86% и Ямало-Ненецкий АО — 10,76%. Наименьший показатель у ближайшей Курганской области — 3,06%.

Второй этап конкурса управленцев «Лидеры России» - дистанционный отбор стартовал 4 ноября, отметили в пресс-службе правительства области. Он включает три блока компьютерных тестов. По ним будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников.

Блоки тестирования остались такими же, как и в прошлом году, но изменились их порядок и содержание. На каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток, в течение которых участник может пройти их в любое удобное время. Тесты способностей будут доступны с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября, тесты знаний — с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября, тест управленческого потенциала — с 8:00 2 декабря до 8:00 4 декабря.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей»».Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.