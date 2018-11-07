Тюменская область в тройке лидеров УФО по числу участников дистанционного этапа «Лидеров России»
Тюменская области занимает третье место среди регионов УФО по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России». Успешно прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию 91 445 тюменцев. Для сравнения, в конкурсе прошлого года на аналогичном этапе было 78 170 конкурсантов.
Наиболее активной среди ближайших соседей оказалась Свердловская область с 33,79% участников и Челябинская область с 22,2%. Сразу после Тюменской области с 16,33% участников разместились округа матрешки - Ханты-Мансийский АО – Югра — 13,86% и Ямало-Ненецкий АО — 10,76%. Наименьший показатель у ближайшей Курганской области — 3,06%.
Второй этап конкурса управленцев «Лидеры России» - дистанционный отбор стартовал 4 ноября, отметили в пресс-службе правительства области. Он включает три блока компьютерных тестов. По ним будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников.
Блоки тестирования остались такими же, как и в прошлом году, но изменились их порядок и содержание. На каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток, в течение которых участник может пройти их в любое удобное время. Тесты способностей будут доступны с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября, тесты знаний — с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября, тест управленческого потенциала — с 8:00 2 декабря до 8:00 4 декабря.
Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей»».Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.