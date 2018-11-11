В Тюмени распахнёт свои двери «Хостел на Шиллера»

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-11T16:57:02+03:00

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В Тюмени уже в ноябре распахнёт свои двери новый хостел с простым, но конкретным названием, «Хостел на Шиллера». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, новое заведение для бюджетного ночлега откроется в центре города, неподалёку от ТЦ «Галерея «Вояж», по адресу: ул. Шиллера, 34.

Хостел рассчитан на 28 посетителей, каждому из которых будет предоставлена новая удобная кровать с постельным бельём. Здесь же можно будет отдохнуть с друзьями в комнате отдыха и поиграть в настольные игры, самостоятельно приготовить себе покушать на кухне со встроенными кухонными принадлежностями и просто полежать с книгой в руках на удобных диванчиках. Также к услугам гостей – душ, туалет, розетки у каждой кровати и многое другое.

Общий объем инвестиций в проект составил более 2 млн рублей. Благодаря созданию проекта, будет создано 6 рабочих мест. Заём предпринимателю предоставили в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Напомним, ранее, в апреле 2018 года, на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск открылся современный придорожный комплекс. В двухэтажном современном кемпинге расположены 20 гостиничных номеров с отдельными санузлами: от шестиместного хостела до семейного номера, общественные туалеты, кафе. Поесть можно и в столовой на 114 посадочных мест, либо в небольшом ресторане на 52 места. Для легковых и грузовых автомобилей, туристических автобусов обустроена освещаемая стоянка. Общий объём инвестиций в проект составил более 75 миллионов рублей.