2018-11-11T16:59:26+03:00
Экономика

В Тобольске открылась первая в городе парикмахерская для детей

Пока она работает в тестовом режиме
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске открылась первая в городе парикмахерская для детейВ Тобольске открылась первая в городе парикмахерская для детейФото: pixabay.com
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В одном из тобольских торговых центров в тестовом режиме заработала первая в городе парикмахерская для детей «Барвиха». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заведение открыла начинающая предпринимательница, многодетная мама Оксана Воротникова. Бизнес-вумен постаралась сделать парикмахерскую привлекательной и максимально удобной для маленьких посетителей.

Весной 2018 года Оксана пришла со своей бизнес-идеей в Инвестиционное агентство Тюменской области. Обучившись в Школе социального предпринимательства и успешной защиты бизнес-плана, тоболячка зарегистрировала свой бизнес и сразу приступила к реализации проекта. Дизайн парикмахерской разработал дизайнер из Санкт-Петербурга, а ремонт Оксана сделала на собственные средства.

Отметим, что проект открылся при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и Фонда микрофинансирования. Региональный Фонд микрофинансирования оказал начинающему бизнесу финансовую поддержку, выдав льготный заём под 3 % годовых по программе «Микро-инвест». На средства господдержки было закуплено оборудование, техника, инструменты для мастеров, изготовлена мебель.

По словам самой Оксаны, в парикмахерской появится игровая зона с интерактивным мультимедийным столом, игровой приставкой и другими интересными вещами – всё это будет для клиентов парикмахерской бесплатным. Также здесь планируется проведение детских мероприятий и фотосессий.

Кстати, детям с ограниченными возможностями здоровья будут оказываться бесплатные парикмахерские услуги.

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