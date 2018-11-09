Китайские партнёры отметили высокое качество тюменских продуктов на выставке в Шанхае
Тюменские производители – «Юнигрейн», «Очаково», «Бенат», «Долматово», «Слада», «Тюмень Экопродукт», «Ишимский хлебокомбинат» – презентовали свои товары на экспозиции Тюменской области, которая накануне открылась в Шанхае (Китай). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, вкусные товары из нашего региона смогли продегустировать все желающие.
Партнёры из Китая отметили, помимо вкуса, отметили высокое качество продукта и выразили желание закупать тюменские продукты для дальнейшей продажи в стране. По словам директора Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты региона Ольги Воллерт, китайские коллеги отметили, что им интересна натуральная импортная продукция, с новыми вкусами, которая очень востребована в стране.
- Способствовать продвижению тюменских товаров в Китае будет открытие постоянно действующей экспозиции Тюменской области в Шанхае, - заключила Ольга Воллерт.
Напомним, в эти дни делегация Тюменской области во главе с директором регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Леонидом Остроумовым работает на Первой китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2018) в Шанхае. Тюменцы активно работают в рамках выставки: на российском стенде наш регион представлен самостоятельным стендом.
Известно, что уже состоялась презентация Тюменской области для потенциальных китайских партнеров, в настоящее время проводятся деловые переговоры.